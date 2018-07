Ils sont déjà plusieurs à avoir réagi. Toni Kroos a lui aussi tenu à faire ses adieux à Cristiano Ronaldo, qui rejoint la Juventus pour les 4 prochaines saisons. L’Allemand s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

« Décisif dans les trophées que nous avons gagnés ces dernières années ! Un vrai champion. Ce fut un plaisir de jouer avec toi ! Tout le meilleur pour la suite, légende », a ainsi écrit l’Allemand.

Crucial for the trophies we won in the past years ! A true champion. It was a pleasure playing with you ! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT

— Toni Kroos (@ToniKroos) 10 juillet 2018