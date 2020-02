Après avoir remporté la Coupe du Monde 2014 avec l’Allemagne au Brésil, Toni Kroos a quitté le Bayern Munich pour rallier les rangs du Real Madrid. Une excellente affaire pour la Casa Blanca qui n’a eu qu’à débourser que 25 M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain. Pourtant, Kroos aurait dû filer du côté de Manchester United. L’intéressé a en effet confié que les Red Devils avaient une longueur d’avance avant qu’un événement ne remette tout en question.

« David Moyes est venu me voir et le contrat était quasiment bouclé, mais Moyes a été viré et Louis van Gaal est arrivé, ce qui a compliqué les choses. Louis voulait du temps pour construire un nouveau projet. Je n’ai plus eu de nouvelles de MU pendant un certain temps et j’ai commencé à douter. Et puis la Coupe du Monde a démarré et Carlo Ancelotti (qui était alors le nouveau coach du Real Madrid, ndlr) m’a appelé et voilà », a-t-il déclaré à Skysports.