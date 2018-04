Tony Chapron accepte son sort. Suspendu initialement pour six mois dont trois avec sursis après son tacle sur Diego Carlos lors de Nantes-PSG, l’arbitre français a vu sa sanction alourdie de six mois fermes, plus deux avec sursis par la commission d’appel de la FFF.

L’homme en noir pouvait voir sa sanction réduite s’il avait décidé de saisir le CNOSF (Comité national olympique et sportif français)...chose que le principal intéressé n’a pas fait. Ce Nantes - Paris-SG (0-1, 20e journée) restera donc comme le dernier match de sa carrière.