Les faits remontent à la fin de match entre l’AS Saint-Etienne et le FC Nantes (3-0). En fin de match, au micro de Canal +, Diego Carlos, défenseur des Canaris, critique l’arbitre du soir, M. Brisard. « Après le but, on est un peu redescendus mais c’est plus compliqué de jouer avec les arbitres... Après le deuxième but, il a rigolé et m’a dit "tu veux quatre minutes de plus pour prendre plus de buts ?" ! C’est incroyable que des arbitres disent ça aux joueurs pendant le match. Les arbitres sont là pour gérer, pas pour compliquer les joueurs dans leur tête. Il y a des caméras qui peuvent le prouver quand il parle », avait expliqué le joueur de 25 ans.

Des déclarations auxquelles a répondu Tony Chapron, qui avait déjà été confronté à Diego Carlos par le passé. Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien arbitre a adressé un tacle au Brésilien. « J’aimerais mieux qu’il joue, car quand on perd 3-0, on ferait mieux de se concentrer sur le jeu et sa prestation défensive que sur les arbitres. Quand on prend trois buts, c’est un peu facile de s’attaquer à l’arbitre. Je pense qu’il a dû lui demander du temps additionnel supplémentaire, et l’arbitre a dû dire qu’il y avait 3-0, et qu’avec quatre minutes de plus, il n’y aurait toujours pas de but. C’est certainement la frustration. C’est le genre de phrases un peu inutiles », a déclaré Tony Chapron.