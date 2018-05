Pour sa première saison au Torino, Nicolas Nkoulou (28 ans) a été élu joueur de l’année par ses supporters. Relayé par La Gazzetta dello Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais a exprimé son bonheur, scellant par la même occasion son avenir, alors qu’il est annoncé dans plusieurs écuries.

« Je suis un joueur du Toro et je suis fier de l’être : j’ai un contrat pluriannuel et j’espère faire de grandes saisons à l’avenir et rendre tout le monde heureux », a confié l’international camerounais. L’OL devrait donc empocher les 3,5 M€ de l’option d’achat incluse dans son prêt.