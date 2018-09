Le Torino n’a rien pu faire pour contrarier la puissance de feu du Napoli. Défait 3-1 chez lui ce dimanche après-midi, le Toro a été surpris par deux buts encaissés en début de rencontre et n’a jamais pu revenir au score. De quoi faire enrager Walter Mazzarri après le match, qui s’en est pris à ses joueurs face à la presse.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas bien joué. On aurait dit qu’on sortait du lit. On n’a pas fait ce qu’on avait préparé. J’aurais voulu faire 8 changements. L’horaire n’est pas une excuse, on s’est entraîné à cette heure-là les deux derniers jours et le staff s’est occupé de l’alimentation et de la préparation. Naples a une grande équipe et pour la battre, nous devons être parfaits. »