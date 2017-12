L’Atlético de Madrid va récupérer Diego Costa à Chelsea cet hiver. De quoi barrer la route à Fernando Torres, idole du club dont le temps de jeu risque d’être réduit. Torres, 33 ans, formé au club en 2000 et revenu en 2015 après des passages à Liverpool, Chelsea ou l’AC Milan, hésite entre quitter les Colchoneros et tenter de se faire une place dans le 4-4-2 de Diego Simeone. Il se confie dans As :

« Je sais que chaque match que je joue avec l’Atlético peut être le dernier. Ou pas. Mais je ressens les choses comme ça. Je revenu au club lors d’un mercato hivernal. Mes premiers matches, je les ai joué contre le Real Madrid et le Barça. J’ai marqué mais ces buts ne m’avaient pas permis d’être titulaire indiscutable. Pourtant j’ai terminé cette saison-là titulaire. Même chose la saison suivante et j’ai fini par jouer. Je suis ici grâce à mon propre mérite. » Autre joueur de l’Atlético menacé par l’arrivée de Diego Costa : Luciano Vietto.