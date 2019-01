Depuis quelques semaines, le Real Madrid semble être repassé à l’attaque pour Christian Eriksen. Maintenant, AS confirme encore une fois que les Merengues ont de quoi être optimistes dans ce dossier. Et pour cause, le Danois est encore très loin d’avoir prolongé avec les Spurs, et son entourage pense qu’il sera très très difficile de trouver un accord.

Son contrat expire en 2020, et la situation risque de devenir très tendue pour les Londoniens. Daniel Levy, le sulfureux président de Tottenham, connu pour être très dur en affaires, ne sera donc pas en position de force. Si le média explique qu’il n’y aura a priori pas de départ cet hiver, le joueur serait très tenté par la possibilité de revêtir la tunique merengue... Affaire à suivre.