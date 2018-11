Les différents championnats européens reprennent leurs droits après la trêve internationale. C’est le cas de la Premier League où se déroule la 13e journée avec un choc entre Tottenham et Chelsea. Pour cette affiche, Mauricio Pochettino peut compter sur Hugo Lloris dans les buts et sur une défense composée de Serge Aurier, Toby Alderweireld, Juan Foyth et Ben Davies. Moussa Sissoko et Eric Dier forment le double pivot alors que Lucas Moura, Delle Alli et Christian Eriksen évoluent un cran plus haut. Enfin, Harry Kane est en pointe de l’attaque.

En face, Chelsea est sûr de ses forces et poursuit dans son traditionnel 4-3-3. Bien entendu, Kepa Arrizabalaga poursuit dans les cages avec devant lui César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Marcos Alonso. Le trident composé de Jorginho, N’Golo Kanté et Matteo Kovacic se chargera de contrôler l’entrejeu et d’alimenter en ballons, Willian, Eden Hazard et Alvaro Morata.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Foyth, Davies - Sissoko, Dier - Lucas, Alli, Eriksen - Kane

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Jorginho, Kanté, Kovacic - Willian, Hazard, Morata