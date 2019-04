Défaits sur la pelouse de Tottenham (1-0), les Citizens ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour les demies de finale de la Ligue des Champions. Mais force est de constater que les troupes de Pep Guardiola ont déçu, dans le jeu notamment. La réaction du coach catalan était donc attendue...

« Il aurait fallu marquer, on a tenté. On a bien joué, on a vraiment bien joué. On joue toujours à haute intensité, on a fait une super rencontre ce soir. On va penser à ce qu’on doit faire pour le retour, on va penser à Crystal Palace et on verra », a-t-il lancé devant les caméras de RMC Sport.