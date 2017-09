Cet été, le Paris Saint-Germain a vendu ou prêter quelques joueurs comme Grzegorz Krychowiak, Blaise Matuidi ou encore Serge Aurier. Unai Emery a d’ailleurs eu un petit mot à l’égard de l’international ivoirien.

« j’ai beaucoup de respect pour tous les joueurs, et pour Aurier. Il a fait un bon travail ici la saison passée. Il a demandé au club de partir d’ici. On fait tout pour aider les joueurs. J’ai dit à Serge bon courage dans sa nouvelle équipe et j’espère qu’il aura une bonne progression », a expliqué le technicien basque lors de la conférence de presse.