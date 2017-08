Ancien joueur de l’Estudiantes, le jeune défenseur argentin était courtisé par deux clubs européens ces derniers temps durant ce mercato estival. Il s’agissait du Paris Saint-Germain et de Tottenham. Les Spurs ont remporté leur duel face au club de la capitale pour enrôler le joueur de 19 ans. Les dirigeants londoniens débourseront au moins 10 millions d’euros.

Juan Marcos Foyth s’est expliqué sur son choix de rejoindre la formation anglaise à El Dia. « J’ai choisi Tottenham parce qu’ils parient sur les jeunes. C’est un club qui mise sur les jeunes et je pense que je vais avoir la chance de jouer. J’ai également parlé avec Mauricio Pochettino et j’ai aimé ce qu’il a dit. C’est ce qui m’a aidé à décider de choisir Tottenham et ça m’a convaincu que c’était le bon endroit pour continuer ma carrière ».