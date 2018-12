Arrêté en état d’ivresse fin août, Hugo Lloris avait beaucoup fait parler de lui outre-Manche, mais également en France. Malgré cette affaire, le gardien de Tottenham a conservé toute la confiance de son club, qui lui a laissé son brassard de capitaine. Un geste que l’international français a apprécié. « C’est toujours agréable de sentir le soutien de votre manager, de votre club, et de vos coéquipiers. Le plus important, c’est qu’ils me connaissant mieux que quiconque. C’est quelque chose de très important. (...) Je n’avais pas besoin de cette situation pour sentir la confiance du manager et de mes coéquipiers. Nous nous connaissons, et ce n’est pas parce que vous faites un erreur que vous avez un jugement différent sur une personne », a expliqué le Spur à Sky Sports.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais semble donc passé à autre chose. Et le joueur de 31 ans ne s’intéresse qu’à son club et son travail : « l’important désormais, c’est de rester concentré sur mon travail et je me sens bien. J’ai eu quelques bonnes performances pour aider l’équipe à obtenir des points. De l’extérieur, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à l’intérieur, cela appartient au club. C’est ce que je pensais avant et ce que je pense aujourd’hui. (...) La chose la plus importante est ce qui se passe à l’intérieur du club. Les gens me connaissant et savent qui je suis. Malheureusement, j’ai commis une erreur que je regrette, mais il faut toujours avancer dans la vie et c’est ce que je fais. »