Touché à la cuisse droite, Hugo Lloris a manqué les deux derniers matches de Ligue des Nations de l’Equipe de France face à l’Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que le choc de Premier League face à Liverpool. Le gardien français reste indisponible et ne fait partie du groupe de Tottenham qui affronte l’Internazionale mardi en Ligue des Champions.

Ce n’est pas le seul absent puisque Dele Alli et Moussa Sissoko ne seront pas du déplacement en Italie. Les deux milieux de terrain souffrent de blessures aux ischio-jambiers. C’est donc une équipe de Tottenham amoindrie qui va faire ses débuts en Ligue des Champions.

TEAM NEWS : @dele_official (hamstring), Hugo Lloris (thigh) and @MoussaSissoko (hamstring) all remain unavailable due to injury. pic.twitter.com/1iS0MVu1Ks

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 septembre 2018