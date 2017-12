Grâce à son triplé contre Southampton ce mardi (5-2, 20e journée de Premier League), Harry Kane (24 ans) est devenu le meilleur buteur européen sur l’année civile 2017, avec 56 buts inscrits sous le maillot de Tottenham et de la sélection d’Angleterre. Au micro de SFR Sport, l’international anglais a réagi.

« On peut dire que c’était un après-midi parfait, une très belle victoire et de beaux buts ! Je suis très très content ! C’est incroyable de marquer autant de buts en Premier League et d’être comparé à Alan Shearer, c’est extraordinaire », a confié l’actuel meilleur buteur du championnat anglais, avec 18 unités au compteur.