Tottenham fait partie des courtisans d’Edinson Cavani, si l’on en croit les informations de la presse anglaise. La blessure de Harry Kane pousse en effet les Spurs à envisager un mouvement sur le marché des transferts et l’attaquant uruguayen apparaît comme une piste crédible. José Mourinho a donc été interrogé sur le cas Edinson Cavani en conférence de presse. Il s’en est sorti par une pirouette.

« J’ai une très bonne relation avec Nasser et Leonardo. Et je veux garder ces bonnes relations. Les bonnes relations sont basées sur le respect et je ne veux pas parler des joueurs du Paris Saint-Germain. A moins, comme ils sont mes amis, qu’ils m’envoient Mbappé en prêt. A part ça, je n’ai rien d’autre à dire ! » On aura compris que quitte à choisir un attaquant du PSG, Mourinho préférera l’option Cavani.