Tottenham s’en était remis à la Premier League pour son deuxième but marqué face à Stoke City (2-1) samedi dernier. Les Spurs et Harry Kane avaient en effet fait appel suite à la décision initiale de la Premier League d’accorder le but à Christian Eriksen.

Ce mercredi, le club londonien a annoncé que la commission de visionnage s’était finalement rétractée et accordé le but à l’attaquant international anglais. Après avoir pris en compte le témoignage de Kane et examiné les images, celle-ci a donc tranché en faveur du buteur des Spurs. Désormais, Harry Kane comptabilise 25 buts en Premier League.