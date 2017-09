Entraineur de Tottenham depuis 2014, Mauricio a failli prendre la porte après deux mois de labeur. A l’époque, le club était onzième et juste avant la 10e journée de Premier League, le coach argentin est sur la sellette. Les Spurs l’emportent à la dernière minute contre Aston Villa (2-1), grâce à un coup franc d’Harry Kane. Dans un entretien à The Independent, Pochettino revient sur ce match, qui a sauvé sa tête au club :

« Pour moi, ce but est magnifique parce qu’il signifiait beaucoup. C’était la possibilité de garder nos postes dans le staff. Nous étions sous pression, nous gagnions peu et les premières personnes à partir quand c’est comme ça, ce sont les entraineurs. Ce but m’a permis de faire tout ce chemin parcouru. Il y a certainement des buts plus beaux. Mais ce qui compte, c’est l’émotion qu’un but procure. »