Fraîchement débarqué du PSG contre une indemnité de 28 M€, Lucas Moura a été immédiatement présenté aux fans de Tottenham.

Et le complice de Marquinhos a eu l’immense honneur d’être présenté devant plus de 82 000 spectateurs. Il faut dire que les Spurs ont profité de la mi-temps du choc entre Tottenham et Manchester United pour faire les présentations à Wembley. Nul doute que ce moment devrait rester gravé longtemps dans sa mémoire.