Titularisé par Mauricio Pochettino lors de la victoire des Spurs face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions (1-0) ce mardi, Moussa Sissoko a brillé et conquis l’ensemble du Tottenham Hotspur Stadium. Longtemps critiqué, l’international français s’épanouit désormais et l’a fait savoir dans des propos rapportés par L’Equipe.

« C’est une très bonne saison pour moi, surtout après mes deux premières saisons ici qui ont été très compliquées. Pour moi, tout avait été compliqué jusque-là, et avec les fans non plus, ce n’était pas facile. Lorsque les choses ont commencé à changer, j’étais vraiment content. Beaucoup de personnes m’avaient enterré, mais j’avais la confiance et le soutien de mes proches, du staff, de mes coéquipiers, et comme je suis quelqu’un de fort mentalement, je savais que j’allais réussir. C’est ce qui se passe cette saison. Je fais de bonnes performances, je suis régulier, et je suis heureux. À moi de continuer comme ça, et si possible de m’améliorer encore. », a-t-il ainsi expliqué, un brin revanchard.