Deuxième, 22 points derrière Liverpool, le champion en titre Manchester City se déplace à Londres pour affronter les Spurs de Tottenham. La bande à José Mourinho ne pointe qu’à la 8e place du classement de Premier League mais a l’occasion de grimper de trois rangs en cas de succès cet après-midi.

Pour ce match, José Mourinho choisit d’aligner un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve Hugo Lloris dans le but. Serge Aurier est aligné sur la droite de la défense, Giovani Lo Celso au milieu. Devant, la recrue Steven Bergwijn est alignée sur la droite, Heung-Min Son à gauche et Lucas Moura en pointe. En face, Pep Guardiola propose un 4-3-3, avec Rodri, Gundogan et De Bruyne au milieu, Mahrez, Sterling et Agüero devant.

Les compositions d’équipes :

Tottenham : Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Winks, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Son, Lucas

Manchester City : Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero