Pour le retour de la Ligue des Champions, un duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester City a lieu lors des quarts de finale. A domicile, les Spurs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts. Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Danny Rose forment la défense. Le double pivot est constitué d’Harry Winks et Moussa Sissoko tandis que Christian Eriksen, Dele Alli et Heung-Min Son évoluent un cran plus haut. Harry Kane est en pointe de l’attaque.

Les Mancuniens s’articulent dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages tandis que Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Aymeric Laporte et Fabian Delph sont devant lui. Fernandinho évolue en sentinelle avec Ilkay Gundogan et David Silva devant lui. Riyad Mahrez et Raheem Sterling prennent les ailes tandis que Sergio Agüero est dans l’axe de l’attaque.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Son, Alli, Eriksen - Kane

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Delph - Gundogan, Fernandinho, D. Silva - Mahrez, Agüero, Sterling