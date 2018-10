La dixième journée de Premier League se termine ce soir avec un choc palpitant. Tottenham reçoit Manchester City. Pour ce duel au sommet, Mauricio Pocchetino a décidé de titulariser Hugo Lloris dans les cages. Le portier français peut compter sur Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Ben Davies qui forment la ligne défensive. Dans l’entrejeu, Eric Dier, Mousa Dembélé et Moussa Sissoko. Enfin, Eric Lamela et Lucas Moura assistent Harry Kane sur le front de l’attaque.

Pep Guardiola a lui aussi décidé de sortir son équipe type. Ederson est dans les buts. Devant lui, Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones et Benjamin Mendy s’occuperont des tâches défensives. Fernandinho évolue dans le cœur du jeu avec David Silva. Riyad Mahrez et Raheem Sterling se positionnent dans les couloirs tandis que Bernardo Silva évolue en meneur de jeu. Sergio Agüero prend place à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Dier, Dembele, Sissoko - Lamela, Lucas Moura, Kane

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Fernandinho, David Silva - Mahrez, Bernardo Silva, Sterling - Agüero