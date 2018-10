Présent en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face à West Ham, Mauricio Pochettino a effectué une petite mise au point. Non, l’entraîneur de Tottenham n’est pas déçu du mercato estival de son club. Oui, le technicien des Spurs est heureux avec les joueurs à sa disposition.

« Je vous ai dit depuis le premier jour que je ne jetterai pas la pierre à mon président. C’est mon boss, c’est le propriétaire du club. C’était difficile de signer les joueurs que nous souhaitions, et je suis heureux avec l’équipe que j’ai, 25 joueurs, et nous n’avons aucun regret, nous sommes heureux. Quand nous avons démarré la saison avec trois victoires et que nous étions bien placés, je pense que les gens ont parlé différemment et ont souligné combien Tottenham avait été intelligent de garder tout son groupe de la saison dernière, » a confié Pochettino. Les Spurs occupent la cinquième place de Premier League à deux points du leader Manchester City.