Brillant lors de la double confrontation face à Manchester City en Ligue des Champions, Hugo Lloris ne peut pas tenir sa place face aux Citizens en Premier League ce samedi (rencontre à suivre en live sur Foot Mercato). Le gardien est handicapé par un problème musculaire selon son coach, qui lui a préféré Paulo Gazzaniga dans les buts.

« Il a eu un petit problème musculaire. Espérons que ce ne soit pas un gros problème et qu’il puisse être prêt pour mardi (face à Brighton en championnat, ndlr). On aurait pris un risque à le faire jouer aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons décidé de le laisser à Londres » a expliqué l’entraîneur argentin juste avant la rencontre.