Déjà monté au créneau après la rencontre de Ligue des champions de mercredi face au PSV (2-2), lors de laquelle Hugo Lloris avait été expulsé, le manager de Tottenham Mauricio Pochettino en a remis une couche en conférence de presse, cet après-midi, trois jours avant le choc de Premier League face à Manchester City. Le technicien argentin a une nouvelle fois apporté son soutien à son gardien. Réitérant sa confiance au portier champion du monde avec les Bleus cet été.

« Les choses se sont passées et vous ne pouvez pas les changer. Il (Hugo Lloris) a été déterminant dans des matches comme face à Newcastle, Fulham, Manchester United et West Ham. Bien sûr, il est déçu, comme toute l’équipe car nous méritions mieux. Il est déçu comme nous tous. Parfois, cela peut arriver, ce genre d’action, pour moi ça ne valait pas un carton rouge, » a d’abord lancé Pochettino, avant de poursuivre. « Hugo est un joueur important pour nous, c’est notre capitaine et sans nul doute notre gardien. Dans les matchs que nous avons remportés, il était important. Lorsqu’il n’a pas joué, nous avons perdu. Nous avons la mémoire courte dans le football. Après Watford [quand les Spurs ont perdu 2-1], je me souviens que toute le monde disait : "Oh, Hugo nous a manqué." »