Tottenham a pris la place de dauphin de Liverpool après son succès 5-0 à domicile contre Bournemouth et le revers de Manchester City dans le même temps sur la pelouse de Leicester (2-1). Et si les Spurs se sont baladés, un homme a une nouvelle fois brillé : Christian Eriksen. Buteur et passeur décisif, le Danois suscite l’interrogation quant à son avenir, ce à quoi a répondu Mauricio Pochettino en conférence de presse.

« Ça ne dépend pas seulement de ma décision, c’est toujours celle du joueur. C’est le moment de profiter du présent. Les joueurs comme lui sont concentrés sur l’excellence de leur travail et sur les performances dont nous avons besoin. Bien sûr, une décision sera prise à la fin de la saison ou dans quelques jours en janvier. Le football est une question de décision. Nous espérons que nous prendrons la meilleure pour le club, que le joueur prendra la meilleure pour lui et le club », a ainsi déclaré l’entraîneur de Tottenham.