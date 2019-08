Depuis le début de l’ouverture du marché des transferts, Christian Eriksen irait bien voir ailleurs. Le Danois estime avoir fait le tour de la question à Tottenham, alors qu’il est en plus en fin de contrat dans un an. Il s’agit de trouver une solution avant la fin du mercato mais le marché anglais a fermé ses portes il y a déjà une semaine. En cas de vente, les Spurs ne peuvent plus se retourner.

Il pourrait donc y avoir une vente d’ici deux semaines ou alors une prolongation si le joueur venait à accepter une proposition venant de sa direction. Pour sa part, Mauricio Pochettino est dans l’inconnu, comme il l’a concédé en conférence de presse. « S’il sera toujours au club après la fin du mercato ? Je ne sais pas. Mon but est d’aider tous les joueurs. Mon travail consiste à les soutenir jusqu’à ce qu’ils décident, peut-être, de changer de club. » Un temps courtisé par le Real Madrid, Eriksen est toujours dans le viseur de la Juventus Turin.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10