En bonne voie de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions après son succès 3-0 au match aller face au Borussia Dortmund, Tottenham a un calendrier serré. De quoi faire rager Mauricio Pochettino puisque son équipe a joué samedi et rejouera dès mardi. L’Argentin estime que ses joueurs n’auront pas assez de repos. « Dans ce type de match, en huitième de finale, il est important pour une équipe d’avoir 24 heures de plus pour se préparer. Nous n’avons pas eu le temps de préparer l’équipe. La seule chose qu’on peut faire, c’est parler, et ne pas parler trop, parce que les joueurs ont besoin de récupérer d’un derby contre Arsenal. Et tout le monde sait ce que ça signifie. »

Pochettino se sent lésé car à titre de comparaison, le BvB a joué le vendredi soir en Bundesliga et Rennes a pu faire décaler son match de championnat avant Arsenal. « Je n’attaque personne, mais je veux le même temps de préparation que nos adversaires. Nous avons besoin d’aide de la Fédération ou de la Premier League. Regardez ce qu’il s’est passé pour Rennes, ils ont reporté un match de championnat pour leur permettre de se préparer à rencontrer Arsenal. Je crois que sur le continent ils sont plus attentifs pour aider leurs équipes. »