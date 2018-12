Deuxième de Premier League à six longueurs du leader Liverpool, Tottenham s’accroche dans la lutte pour le titre de champion d’Angleterre. Un titre qui a plusieurs fois échappé aux Spurs cette année. C’était notamment le cas lors de la saison 2015-2016. À cette époque, les Lilywhites se battaient pour le championnat et Eden Hazard, joueur de Chelsea, avait fait part publiquement de son envie de tout faire pour éviter que les hommes de Mauricio Pochettino finissent premiers, notamment lors du dernier match entre les deux formations.

Dans des propos rapportés par The Telegraph, le coach argentin a réagi aux propos du Belge. « Lorsque vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas rendre publiques certaines opinions, car après, cela crée un gros problème comme ce qui s’est passé à Chelsea. C’était plus une bataille qu’un match de football. Pourquoi est-ce arrivé ? On le sait très bien. C’est pourquoi il est obligatoire de se comporter de manière professionnelle. Nous traduisons beaucoup d’émotions aux gens. Nous sommes des personnes publiques. » Si Pochettino ne considère pas son équipe comme prétendante au titre, Tottenham aura tout de même l’occasion ce samedi de se rapprocher des Reds au classement, lors de la réception de Wolverhampton (16 heures).