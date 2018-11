Touché à la cheville droite samedi dernier lors de la victoire de Tottenham contre Wolverhampton (3-2), Mousa Dembélé avait dû quitter ses partenaires dès la 7e minute de jeu, laissant sa place à Son. Absent face au PSV Eindhoven mardi soir en C1 (2-1), l’international belge a finalement passé des examens plus approfondis. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Les Spurs ont en effet publié un communiqué un peu plus tôt dans la journée au sujet du joueur de 31 ans. Touché aux ligaments de la cheville droite, le natif d’Anvers manquera les prochaines semaines de compétition et le club anglais explique même qu’il ne devrait pas effectuer son retour avant la fin de l’année.

TEAM NEWS : @mousadembele (ankle) - scans have confirmed ligament damage to right ankle and is unlikely to be available until the New Year. pic.twitter.com/twfAUTMoKh

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 novembre 2018