Indispensable dans l’entrejeu de Tottenham, Moussa Dembélé (30 ans) arrivera en fin de contrat en juin 2019 avec les Spurs. Une situation qui laisse entrevoir un départ de l’ancien joueur de Fulham cet été. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain est revenu sur le sujet.

Tout d’abord, il a dit qu’il ne rejoindrait pas une autre formation de Premier League : « Je ne dirais pas que je vais partir des Spurs maintenant ou que je reste. Si je pars, je ne rejoindrai pas un autre club anglais. Tottenham est mon équipe. » Il a ensuite admis avoir eu des discussions avec Axel Witsel et Yannick Carrasco sur le championnat chinois et d’autres avec Laurent Ciman sur la Major League Soccer.

Mousa Dembélé in @hlnsport :

“I won’t say that I’m leaving Spurs right now. Or that I’m staying. If I leave, I won’t join another English club. Tottenham is my team.”

He admits that he talked with Witsel and Carrasco about , with Ciman about .#thfc #worldcup pic.twitter.com/a4vSRNaU6g

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 21 juin 2018