Excellent ces deux dernières saisons, Dele Alli marque le coup en 2017-2018. Moins performant, moins décisif, moins génial, le milieu de terrain anglais âgé de 21 ans a donc été la cible de critiques outre-Manche. Mais il redresse peu à peu la tête, et peut compter sur le soutien de son entraîneur Mauricio Pochettino.

« Dele a été bon lors des derniers matches, il commence à s’améliorer. Et nous commençons à reconnaître le joueur qui a réussi tant de choses ces deux dernières années. Pour moi, il n’y a aucun doute sur ses qualités et sur son potentiel. Mais comme il est jeune, il a parfois besoin de respirer, de prendre son temps pour être performant ensuite. Le problème, ce sont les attentes. Nous attendons tellement de lui sur chaque prise de balle, chaque action, qu’il fasse quelque chose d’incroyable. Et ce n’est pas toujours possible », a déclaré l’entraîneur argentin des Spurs, qui se déplacent demain (mardi) sur la pelouse de Swansea pour le compte de la 22e journée.