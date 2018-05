Depuis plusieurs années, Tottenham enchaîne les bonnes saisons, au point d’être considéré aujourd’hui comme un cador de Premier League. Mais ce qui manque au Spurs pour s’imposer définitivement outre-Manche, c’est bien entendu les trophées. Cette saison encore, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas su batailler jusqu’au bout pour le titre. Et cette saison encore, ils feront une saison blanche après l’élimination en demi-finale de FA Cup face à Manchester United. Pour le tacticien argentin, ce fut une véritable déception. Cette nouvelle désillusion précipitera-t-elle son départ ? Le principal intéressé reste en tous les cas toujours aussi peu bavard à ce sujet.

« Vais-je prolonger ? C’est une question pour Daniel Levy ça, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Sports. Je ne suis pas Arsène Wenger ou Sir Alex Ferguson. Je ne décide pas de mon propre futur mais seulement des onze titulaires pour les matches. […] Je ne sais pas si le président va me faire une offre ou pas. Je ne suis pas le genre de personne à demander une augmentation ou une prolongation », avant de se montrer encore plus évasif sur son avenir. « Tottenham avait besoin d’une vraie discipline de règles et d’une philosophie de jeu quand nous sommes arrivés avec mon staff, a poursuivi le technicien. Il y avait un projet à développer et des jeunes à mettre en lumière. C’est comme ça que l’on a créé quelque chose, tous ensemble. Avec ou sans moi, c’est le bon projet et le club ne doit pas en changer. »