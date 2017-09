Si l’arrivée de Serge Aurier à Tottenham a soulagé les finances du PSG grâce aux 25 millions d’euros liés à la transaction, la venue du latéral droit ivoirien a suscité certaines interrogations en Angleterre. Notamment suite à ses démêlés avec la justice française ces derniers mois. Interrogé sur le passé tumultueux de son nouveau joueur, l’entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant sur le sujet.

« J’ai parlé avec lui bien sûr, de choses et d’autres, mais je suis quelqu’un qui regarde devant. Je ne connaissais pas sa vie avant. Nous avons eu une longue conversation, il sait très bien comment nous sommes, ce que nous attendons de lui et de tous les joueurs sur leur comportement au sein du groupe. Nous devons garder une dynamique, je lui fais confiance, je suis convaincu qu’il peut réussir ici et aider l’équipe, » a notamment confié le technicien argentin en conférence de presse. Ce samedi, Tottenham se déplace à Goodison Park pour affronter Everton (16 heures). Avec Serge Aurier titulaire ?