Mars dernier, tout le Royaume tremblait pour Harry Kane, blessé à la cheville droite. Plus de peur que de mal, l’attaquant anglais s’est rapidement remis de cette vilaine blessure, et a retrouvé le chemin des filets, comme lundi, lors de la victoire face à Watford (2-0). Interrogé sur l’état de santé de son joueur, Mauricio Pochettino a voulu se montrer rassurant, pour le plus grand bonheur des supporters des Three Lions.

« C’est un garçon très fort, physiquement et mentalement. Je suis sûr qu’il sera performant avec nous et je n’ai aucun doute qu’il sera en très bonnes conditions pour la Coupe du Monde, a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports, avant d’encencer ce dernier : il doit améliorer ses performances, mais je suis heureux. 150 matchs, 105 buts, quoi dire de plus, c’est un buteur fantastique ».