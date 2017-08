Malgré la bonne prestation de Tottenham lors de la reprise de la Premier League (victoire 2-0 à Newcastle United), Mauricio Pochettino a encore mis la pression sur ses dirigeants pour acheter des joueurs. Pour rappel, le club londonien n’a toujours rien acheté cet été. « Nous sommes assez sereins pour nous battre de la même façon que l’année dernière. Mais nous devons signer des nouveaux joueurs avant la fin de la période des transferts », a estimé l’entraîneur des Spurs en conférence de presse.

« L’équilibre de l’équipe est ce qu’il y a de plus important et nous avons besoin de nouveaux joueurs pour apporter une nouvelle énergie. C’est important de rafraîchir votre effectif et que vos meilleurs joueurs aient de la concurrence. Nous avons encore dix mois (de saison) et nous sommes engagés dans quatre compétitions, donc nous avons besoin de plus de joueurs capables de nous aider à maintenir le niveau que nous visons à chaque match ».