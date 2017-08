Après multiples balbutiements, Tottenham a enfin lancé son mercato estival. Ainsi, les Spurs ont officialisé l’arrivée de Davinson Sanchez (21 ans) jusqu’en 2023. Mais Mauricio Pochettino est un entraîneur exigeant et a ainsi formulé une ultime requête à ses dirigeants avant la clôture du mercato estival. « Je veux quatre joueurs.

C’est possible même si ça ne sera pas simple, » a ainsi révélé le technicien argentin en conférence de presse. Selon l’Evening Standard, Le club londonien ciblerait ainsi le milieu du Celta Vigo Papa Cheikh Diop et le joueur d’Everton Ross Barkley. En parallèle, le défenseur Kevin Wimmer pourra rejoindre West Bromwich dès que la signature de Sanchez sera actée. Les Spurs récupéreront plus de 15 millions d’euros dans la transaction.