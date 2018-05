Dimanche, Tottenham a ponctué une bien belle saison en terminant troisième de Premier League, après avec un succès spectaculaire face Leicester (5-4). Pour l’entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino - dont l’avenir est toujours aussi incertain -, c’est l’heure de faire le bilan. C’est en tout les cas le souhait du tacticien argentin, qui veut rencontrer le président Daniel Levy pour discuter de l’avenir du club.

« Je ne sais pas si le club sera d’accord avec moi ou pas, mais nous allons en discuter pour voir s’il est possible de mettre en place ce que j’imagine pour essayer de progresser. C’est à Daniel et au club de décider, bien sûr, s’ils sont d’accord avec nous, a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Guardian. Il faut être courageux et prendre des risques. C’est le moment pour le club d’en prendre s’il veut être encore plus compétitif. Je suis sûr que Daniel va m’écouter et que nous allons trouver un moyen pour aider l’équipe à progresser. » Une rencontre décisive pour l’avenir des Spurs de Tottenham.