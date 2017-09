Tottenham et Nike présentent le nouveau maillot third des Spurs pour la saison 2017/18. Une tunique que les hommes de Mauricio Pochettino porteront lors de leurs déplacements européens.

Un équipement violet qui laissent entrevoir, comme les autres maillots third signés Nike, quelques motifs géométriques. On trouve des liserés jaune fluo le long des manches et des épaules.