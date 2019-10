Liverpool et Tottenham s’affrontaient hier pour l’un des chocs de cette dixième journée de Premier League. Menés au score dès les premières secondes du match, les Reds l’ont finalement emporté (2-1) grâce notamment aux contre-performances des latéraux Danny Rose et Serge Aurier du côté des Spurs. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est par exemple à l’origine du penalty sifflé amenant le but de la victoire de Mohammed Salah (75e).

Ancien joueur de Manchester United, Roy Keane, aujourd’hui consultant sur Sky Sports, a comparé la performance des deux joueurs à une comédie américaine culte sortie en 1994. « Les deux défenseurs de Tottenham étaient épouvantables. Je les appellerais "Dumb and Dumber" » a-t-il avoué, mettant au passage en avant les latéraux de Liverpool, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold qu’il a trouvé « absolument fantastiques ».