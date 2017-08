Tottenham déçoit en cette période d’intersaison, avec deux défaites face à l’AS Roma (2-3) et Manchester City dimanche (0-3). L’entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, reconnaît que son équipe est derrière les autres cadors de la Premier League en terme de mercato et de préparation à la nouvelle saison.

« On voulait gagner mais Manchester City était meilleur que nous et a montré plus de qualité. Nous avons mérité de perdre et eux de gagner. Nous sommes un peu derrière et nous travaillons dur pour signer des joueurs qui peuvent nous donner de l’énergie et nous rendre plus compétitif », a indiqué Pochettino à Sky Sports.