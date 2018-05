Le pré-barrage entre Le Havre et l’AC Ajaccio avait créé beaucoup de remous au sein du football français. Fort heureusement, le barrage entre Toulouse et l’AC Ajaccio a été bien plus calme, puisque le résultat n’a souffert d’aucune contestation sportive. Mais ça, c’était avant la déclaration de Jimmy Durmaz. Si le Suédois est rentré en cours de jeu et a donné la victoire aux siens au bout du temps réglementaire, la suite est moins belle. Interrogé sur son statut de remplaçant au coup d’envoi, le principal intéressé a apporté une information étonnante.

Ainsi, lors d’un point presse organisé avec la sélection nationale, l’international suédois (43 sélections, 3 buts) a affirmé avoir été prévenu par SMS que les Corses, et en particulier Johan Cavalli, avaient l’intention de le blesser, à l’approche du Mondial. Des déclarations qui en ont étonné plus d’un, et qui n’ont pas été confirmées par le staff du TFC. Ces derniers expliquant que c’était dû à un choix sportif. Qui de mieux pour répondre à cette accusation que le présumé coupable ? Interrogé par L’Equipe, Cavalli a apporté sa réponse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux-là ne risquent pas de partir en vacances ensemble. « S’il sort un truc comme ça, je porte plainte pour propos diffamatoires. On s’est pris la tête à l’aller, il a chambré, je lui ai répondu, mais je n’ai rien à me reprocher. Il faudra qu’il apporte des preuves », a déclaré le milieu de l’ACA.