Pascal Dupraz est un homme inquiet. L’entraîneur de Toulouse s’est exprimé en conférence de presse ce jeudi sur la situation du mercato de son équipe. Il attend toujours des joueurs, et surtout espère ajouter de l’expérience dans un groupe « dangereusement trop jeune ». « Les jours s’égrainent et j’attends toujours les joueurs. Je ne vois rien venir. J’ai encore confiance, mais il est urgent de recruter. L’effectif est trop court et dangereusement trop jeune ».

Selon les informations de La Dépêche, le TFC - qui vise trois renforts en attaque, milieu et défense - serait proche de boucler l’arrivée du milieu suédois Jakob Johansson (AEK Athènes). Une offre de 1,5 millions d’euros aurait même été transmise au club grec. Quant au domaine de l’attaque, Max-Alain Gradel (Bournemouth) fait le tout pour le tout pour rejoindre les Violets mais est bloqué par son président.