Tandis que le match aller des barrages Ligue 1/Ligue 2 se déroule ce soir, Max-Alain Gradel a donné son point de vue sur cette rencontre dans L’Équipe. Alors que le play-off entre Le Havre et Ajaccio avait connu pas mal de remous, l’attaquant ivoirien de Toulouse n’est pas inquiet à l’heure d’affronter les Corses : « Je me suis déjà fait insulter et cracher dessus. Mais il faut se mettre au-dessus de tout ça. Les mecs ne viennent pas non plus jouer les armes à la main. »

Conscient des qualités de son équipe, il espère que les Pitchounes arriveront à faire la différence sur le terrain et n’est pas inquiet de l’ambiance du match qui pourrait être difficile : « De toute façon, pourquoi il faudrait être stressé ? Si on est stressés parce qu’on joue un match de L1… Il faut avoir confiance en nos qualités et jouer sans pression. C’est un match de foot, on est payés pour ça, alors relax… »