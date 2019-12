Désireux d’éviter une nouvelle fois la bataille au maintien jusque dans la dernière ligne du championnat, le Toulouse Football Club a remercié Alain Casanova et a engagé Antoine Kombouaré pour tenter de relancer la machine dans un championnat au classement particulier cette année. Les résultats ne suivent pas et le TFC s’est une nouvelle fois incliné, hier, face à Nantes (1-2) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Avec ce résultat, les Violets pointent à la dernière place, à égalité (12 pts) avec Nîmes et à 3 longueurs du premier non relégable, Metz (15 pts). Une défaite qui fait mal à l’ancien coach du Paris Saint-Germain sur le plan statistique. Avec ce nouveau revers, ce dernier a perdu 24 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (avec Dijon, Guingamp et Toulouse) rapporte Opta. Il possède également le pire ratio (0,5 point/match) de l’histoire du Téfécé.