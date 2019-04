Hier après-midi s’est jouée la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France au cours de laquelle les U19 de Saint-Étienne ont battu ceux de Toulouse. Un joueur était notamment à suivre chez les Violets, le milieu de terrain Mahamadou Tounkara.

Comme l’indique RMC Sport, le jeune joueur du TFC a disputé chacune des rencontres de Gambardella et se trouve déjà dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Il est ainsi pisté par plusieurs formations de Ligue 1, mais également étrangères, parmi lesquelles on peut notamment retrouver Valence et Salzbourg. Plusieurs recruteurs sont venus à Saint-Denis samedi pour observer Tounkara lors de la finale.