À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, le Toulouse FC (7e, 12 points) et l’OGC Nice (13e, 10 pts) ouvrent le bal ce soir (20h45) au Stadium municipal. Devant son public, le TFC compte bien grappiller quelques places et se positionner dans le Top 5, mais en face, l’OGCN a l’occasion de prendre la place de son adversaire du soir. Pour cette rencontre, Alain Casanova a conservé son 4-2-3-1 mais trois changements ont été effectués par rapport au match contre le Stade Rennais (1-1). Moreira, Durmaz et Mubele remplacent Amian, Bostock et Leya Iseka.

Côté niçois, Patrick Vieira a opté pour un 5-2-3 (ou 3-4-3). L’ancien entraîneur du New York City FC a procédé à un seul changement dans son onze de départ après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (0-3). Présent dans l’entrejeu le week-end dernier, Makengo est remplacé par Srarfi qui se place dans le couloir droit.

Les compositions des deux équipes

Toulouse FC : Reynet - Moreira, Todibo, Jullien, Moubandje - Sangaré, Durmaz - Dossevi, Garcia, Gradel - Mubele

OGC Nice : Benitez - Atal, Hérelle, Dante, Sarr, Coly - Lees-Melou, Tameze - Srarfi, Myziane, Saint-Maximin