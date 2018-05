Opposée à la Corée du Sud pour son premier match dans le Tournoi de Toulon, l’Equipe de France U20 n’a pas fait dans le détail. Parfaitement rentrés dans la compétition, les jeunes Bleus ont déroulé. Tout d’abord, Steve Ambri ouvrait le score en début de rencontre (1-0, 4e) alors que son partenaire, Jordan Tell, se chargeait de doubler la mise (2-0, 8e).

Bien en place, les Tricolores se relâchaient au début du second acte et Cho Young-Wook (2-1, 48e) réduisait le score sur penalty. Une simple alerte puisque Wilfried Kanga (3-1, 55e) et Jordan Tell (4-1, 57e) faisaient trembler les filets. Les deux derniers matches de phase de poules de la France auront lieu contre l’Ecosse et le Togo.