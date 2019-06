Après sa belle victoire inaugurale contre le Qatar (2-0), suivie d’une déculottée reçue face au Brésil (4-0), l’équipe de France U18 a conclu sa phase de poule du Tournoi Maurice-Revello (anciennement Tournoi de Toulon) par un succès, acquis aux dépens du Guatemala (2-1).

Les jeunes pousses françaises ont ouvert la marque en seconde période, grâce à un but de Darell Tokpa (1-0, 49e), alors qu’ils jouaient depuis 20 minutes à 11 contre 10, suite à l’expulsion du milieu droit Esteban García (29e). Cela n’a pas empêché les Guatémaltèques d’égaliser, par l’intermédiaire de Durban Reyes, sur penalty (1-1, sp. 59e), avant que les Bleus ne parviennent finalement à s’imposer, grâce à un but contre son camp de Carlos Estrada (2-1, csc 72e). Au classement, les Tricolores finissent 2e de leur groupe B (6 points), derrière le Brésil, et cela les élimine donc pour la suite de la compétition, puisqu’ils ne finiront pas meilleur deuxième (le Portugal est 2e du groupe A avec 6 points et une meilleure différence de buts, +1 contre -1 pour la France). Il restera toutefois aux Bleuets à jouer le match pour la 5e place, le 13 juin prochain.

